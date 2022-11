Piłkarska reprezentacja Polski dotarła do Kataru, gdzie w niedzielę rozpoczną się mistrzostwa świata. Biało-czerwoni, których do granicy eskortowały samoloty F-16, wylądowali tuż przed godz. 20 czasu polskiego. Pierwszy mecz w grupie C rozegrają 22 listopada z Meksykiem.

Kadra wystartowała z wojskowej części lotniska Okęcie ok. godz. 14.30. Mimo przenikliwego zimna polska ekipa wsiadła do samolotu w nowych, ciemnych garniturach (koszule i krawaty również w ciemnych kolorach).

W Dausze biało-czerwoni zastali zupełnie inne warunki atmosferyczne – tego dnia w Katarze było 30 stopni, a w momencie wylądowania – 28 stopni.

Podróż do Kataru trwała ponad pięć godzin i odbywała się w szczególnych warunkach. Na terenie Polski biało-czerwonych eskortowały bowiem myśliwce F-16.

„Do południowej granicy Polski eskortowały nas samoloty F16! Dziękujemy i pozdrawiamy panów pilotów!”

– przekazano na Twitterze portalu PZPN „Łączy nas piłka”.

Do południowej granicy Polski eskortowały nas samoloty F16! ✈️ Dziękujemy i pozdrawiamy panów pilotów! 🇵🇱 pic.twitter.com/7WLuM1QrhZ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 17, 2022

Do podziękowań dołączono zdjęcia z powietrza eskortujących maszyn.

Wyrazy uznania przekazał też sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.

„Do boju Polsko. Dziękujemy pilotom z bazy lotnictwa w Krzesinach”

– napisał.

Do boju Polsko 🇵🇱⚽️. Dziękujemy pilotom z bazy lotnictwa w Krzesinach. pic.twitter.com/aTvY7scbah — Łukasz Wachowski (@LukasWachowski) November 17, 2022

W mistrzostwach świata, które rozpoczną się 20 listopada, a zakończą 18 grudnia, podopieczni Czesława Michniewicza zagrają w grupie C kolejno: 22 listopada z Meksykiem, cztery dni później z Arabią Saudyjską i 30 listopada z Argentyną.

Reprezentacja Polski zamieszka w stołecznym hotelu Ezdan Palace. Od początku pobytu w Katarze piłkarzy czeka intensywny czas. W piątek selekcjoner przeprowadzi pierwszy trening, który poprzedzi konferencja prasowa w centrum medialnym w Al Kharaitiyat. Różnica czasu między Dauhą i Warszawą wynosi dwie godziny.

Na ten dzień zaplanowano również spotkanie organizacyjne FIFA dla całej reprezentacji – sztabu i piłkarzy. To tradycja przed rozpoczęciem wielkich turniejów. Będą poruszane różne sprawy organizacyjne, kwestie sędziowskie, logistyczne, nastąpi sprawdzenie strojów, a także odbędzie się sesja zdjęciowa.

Mecze grupowe biało-czerwoni zagrają na dwóch różnych stadionach – dwa w Dausze, a jeden – z Arabią Saudyjską – w Ar-Rajjan.