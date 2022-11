Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei z Gorzowa Wlkp. Dziś, w kolejnym meczu rozgrywek FIBA EuroCup Women gorzowska drużyna pokonała we własnej hali Pieszczańskie Cajky 71:56 i praktycznie zapewniła sobie awans do fazy play off z pierwszego miejsca w grupie.

W pierwszym, rozgrywanym na Słowacji, meczu tych drużyn po wyrównanym spotkaniu dwoma punktami wygrały koszykarki z Gorzowa Wlkp. 70:68.

Dzisiaj podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego rozpoczęły pojedynek od mocnego uderzenia i szybko objęły prowadzenie, by zjeść na pierwszą przerwę prowadząc różnicą 15 punktów (29:14). Niestety, przez pierwsze pięć minut drugiej kwarty miejscowym nie udało się trafić do kosza rywalek. Dopiero przy wyniku 29:23 jeden z dwóch rzutów wolnych wykorzystała Tilbe Senyurek. W międzyczasie zespół ze Słowacji odrobił sporą część strat i w 16 minucie przegrywał już tylko 26:30. Trener Dariusz Maciejewski poprosił o minutę przerwy i choć jego zawodniczki nie były już tak skuteczne jak w pierwszej kwarcie, to od tego momentu ich gra wyraźnie się poprawiła i po pierwszej połowie miejscowe prowadziły 43:34.

W trzeciej kwarcie obie drużyny mocno broniły dostępu do swoich koszów. Lepiej, a przede wszystkim bez fauli robiły to miejscowe, które bezlitośnie wykorzystywały przyznawane im rzuty wolne, bo już w 4 minucie tej części gry zespół ze Słowacji wykorzystał limit 4 przewinień. W efekcie wygrana 3 kwarta 13:7 i prowadzenie gospodyń przed ostatnią częścią 56:41.

Pierwsza połowa ostatniej kwarty fatalna w wykonaniu miejscowych, które szybko złapały 4 faule, a ich przewaga stopniała w 35 minucie do 8 punktów (60:52). Na szczęście po przerwie, o którą poprosił gorzowski szkoleniowiec, za trzy punkty trafiła Alanna Smith i gorzowska drużyna przypomniała sobie jak należy rzucać piłkę do kosza rywalek i wygrała 71:56.

InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. – Piestanske Cajky 71:56 (29:14, 14:20, 13:7, 15:15)

InvestInTheWest Enea: Smith 23, Allen 17, Senyurek 14, Horvat 7, Wadoux 5, Keller 3, Matkowska 2, Bazan 0.

Najwięcej dla Piestanske Cajky: Mujovic 16, James 14 i Martiskova 12.