Straż Miejska szuka kandydatów do pracy. W gorzowskiej formacji powstały wakaty, bo kilku strażników przechodzi do pracy w policji. Jeden nabór już się zakończył, ale miejsce pozostaje, stąd kolejny.

Podstawowe warunki ubiegania się o pracę strażnika miejskiego to skończony 21. rok życia, pełnia praw publicznych i niekaralność. Ważne są też inne kompetencje – mówi komendant Straży Miejskiej w Gorzowie, Andrzej Jasiński.

Po przyjęciu w szeregi straży, nowego pracownika czeka specjalne szkolenie.

Nie jest tajemnicą , ile strażnik miejski może zarobić – dodaje komendant.

Obowiązujący system pracy w gorzowskiej Straży Miejskiej jest dwuzmianowy – od 7.00. do 15.00 i do 13.00. do 21.00. Zdarzają się też dyżury weekendowe i obsługa miejskich imprez.

Chętni na stanowisko mogą aplikować do 5 grudnia. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.