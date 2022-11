Policja przywróciła ruch na drodze krajowej nr 32 na wysokości , gdzie doszło do wypadku z udziałem pięciu aut osobowych, ciężarówki i motorowerzysty. Zginął w nim kierowca jednośladu, a trzy osoby zostały ranne – poinformowała Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Do wypadku doszło we wtorek, krótko przed godz. 16 na 23. kilometrze DK32 – to jej odcinek między Gubinem a Krosnem Odrzańskim. Przez kolejnych kilka godzin droga była całkowicie zablokowana, a ruch odbywał się objazdem.

„Nadal nie są znane dokładne okoliczności i przebieg tego wypadku. Przez kilka godzin policjanci prowadzili oględziny i inne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora”

– powiedziała Kulka.

Dodała, że śledztwo mające wyjaśnić okoliczności oraz ustalić przyczynę wypadku nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim.