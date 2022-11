Prawie 2 promile alkoholu w organizmie miał kierowca, którego na stacji paliw w Cybince zatrzymał będący po służbie policjant z tamtejszego posterunku. Dzięki temu pijany kierowca nie mógł kontynuować jazdy – poinformowała we wtorek Agnieszka Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

W świąteczny piątkowy poranek (11 listopada br.), w dniu wolnym od służby policjant zauważył mężczyznę, który przyjechał osobowym renaultem na stację benzynową. Jego zachowanie wskazywało, że może być nietrzeźwy.

„Kiedy funkcjonariusz zobaczył, że kierowca kupuje alkohol postanowił baczniej mu się przyjrzeć. Bełkotliwa mowa mężczyzny i woń alkoholu nie pozostawiała złudzeń. Mężczyzna chciał wsiąść do auta i odjechać, jednak mundurowy podszedł do pojazdu i uniemożliwił mu dalszą jazdę”

– zrelacjonowała policjantka.

Wezwany na miejsce patrol przebadał 45-letniego kierowcę i okazało się, że miał on blisko 2 promile alkoholu w organizmie, a po sprawdzeniu jego danych okazało się, że ma orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

„Policjanci prowadzą liczne działania profilaktyczne, które mają na celu zapobieganie i eliminowanie nietrzeźwych kierujących z ruchu drogowego. Apelujemy, aby reagować i nie przyzwolić na jazdę po alkoholu, ponieważ jest on jedną z głównych przyczyn tragedii na drogach”

– powiedziała Kaczmarek.