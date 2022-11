Oszuści internetowi znów próbują oszukać zielonogórzan. Jedna z mieszkanek wykazała się jednak czujnością i przysłała policjantom fałszywe „wezwanie do zapłaty”, które dostała.

Mundurowi zaznaczają, że wysyłanie „zawiadomienia” od policji, Interpolu, Europolu i innych „poważnie brzmiących” instytucji o rzekomym ujawnieniu niedozwolonych treści na komputerze oszukiwanej osoby, jest wciąż popularnym oszustwem.

Przestępcy wysyłają takie „pisma” licząc, że odbiorca wiadomości wystraszy się i kliknie w podesłane linki. To może zakończyć się zainstalowaniem na komputerze szpiegowskiego oprogramowania, które później będzie w stanie ukraść dane do logowania do poczty czy na konta bankowe.