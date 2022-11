Jutro Narodowe Święto Niepodległości. Szczególny dzień, w którym przypominamy historię powrotu Polski, po 123 latach zaborów na mapę świata. Było to możliwe dzięki korzystnej sytuacji geopolitycznej, patriotycznemu zaangażowaniu wielu środowisk i ich liderów, a przede wszystkim budowanej przez wieki świadomości narodowej.

W całym kraju odbędą się uroczystości, marsze, msze święte, a także wydarzenia sportowe, rajdy i koncerty, które uczczą ten dzień. Dzień, w którym powtarzającym się pytaniem jest to o nasz patriotyzm. Co oznacza, jak się przejawia i czy jest dla nas ważny? Takie pytanie kierujemy również do naszych słuchaczy.

Do dyskusji zaprasza Janusz Życzkowski.

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.