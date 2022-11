Za przekroczenie dopuszczalnej na tego typu drogach prędkości o 72 km/h oznaczało dla mężczyzny mandat w wysokości 2 500 zł oraz 15 punktów karnych. Z kolei prowadząc pod wpływem alkoholu dopuścił się przestępstwa i tutaj o wymiarze kary zadecyduje sąd.

„Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszy zarzut zagrożony karą do dwóch lat więzienia i wysoką grzywną. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane, a auto odholowane na parking strzeżony”

– dodał Jaroszewicz.

Do zatrzymania 50-latka doszło we wtorek (8 listopada br.) na drodze ekspresowej S3 w rejonie Gorzowa Wlkp. Przed godziną 10, policjanci w nieoznakowanym radiowozie zauważyli szybko jadące audi. Postanowili więc zmierzyć jego prędkość. Wideorejestrator wskazał 192 km/h, a to oznaczało zatrzymanie kierowcy do kontroli.