Na środowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Opinie na temat wyniku posiedzenia RPP są podzielone – część ekonomistów nie spodziewa się podwyżki, część oczekuje, że jednak ona nastąpi.

„Będę się upierał, że z punktu widzenia teorii RPP powinna stopy podwyższać, inflacja jest, jaka jest. Ale biorąc pod uwagę podejście praktyczne, to mam wrażenie, że Rada stóp nie podwyższy. To może być rozczarowanie dla inwestorów zagranicznych, bo jest oczekiwanie, że polityka podwyższania stóp, choćby drobnymi kroczkami, o 25 pkt. bazowych, powinna być kontynuowana. Jeśli więc stopy się nie zmienią, to złoty może na tym stracić”