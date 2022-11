Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski powiedział Polskiemu Radiu, że PiS przygotuje rozwiązania zmierzające do zmniejszenia problemu alkoholizmu w Polsce. Zaznaczył, że w tej sprawie zostały już podjęte wstępne decyzje. Stwierdził, że szczegóły poznamy, gdy do Sejmu wpłynie projekt ustawy, co nastąpi w ciągu najbliższych tygodni.

Krzysztof Sobolewski powiedział, że działania te świadczą o tym, że PiS nie bagatelizuje dużego problemu społecznego, jakim jest alkoholizm. Dodał, że rozwiązania, które zostaną przygotowane będą stanowić skuteczne narzędzie do zmniejszenia tego problemu.

Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w Polsce od alkoholu uzależnionych jest około 900 tysięcy osób. Inne badania mówią o tym, że nadużywanie alkoholu dotyczy 2,5 miliona Polaków. Szacuje się, że w rodzinach z problemem alkoholowym w naszym kraju żyją nawet 4 miliony osób, w tym 2 miliony dzieci.

Skutki zdrowotne nadużywania alkoholu Z powodu nadużycia alkoholu zmarło na świecie w 2016 r. – bezpośrednio i pośrednio – ponad trzy miliony osób, co oznacza, że był on powodem co 20. zgonu – podała w piątek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Ponad trzy czwarte tych zgonów przypada na mężczyzn. „Zbyt wiele osób, ich rodzin i społeczności cierpi wskutek efektów szkodliwego użycia alkoholu, jak przemoc, obrażenia fizyczne, problemy ze zdrowiem psychicznym i choroby, m.in. rak czy krwotoczny udar mózgu. Nadszedł czas, by wzmocnić działania zapobiegające temu poważnemu zagrożeniu dla rozwoju zdrowych społeczeństw” – oświadczył dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, prezentując raport o zdrowotnych skutkach konsumpcji alkoholu na świecie.

Źródło: PAP/IAR/mpo