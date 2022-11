Czytają, piszą, dyskutują, tworzą gry i w nie grają. Są nie tylko konsumentami, ale i twórcami kultury.

Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra w październiku obchodził okrągły jubileusz. To jedno z najstarszych stowarzyszeń tego typu w Polsce. 40 lat temu grupa przyjaciół zaczęła się spotykać i oglądać filmy fantastyczne na wówczas trudno dostępnych kasetach VHS. Cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem. W latach 80-tych klub liczył blisko 1000 członków. Od tego czasu choć mniej liczny, poszerza swoją działalność i stale się rozwija.

Wśród członków klubu są graficy, ilustratorzy, twórcy komiksów, muzycy i poeci, nierzadko działający w środowiskach nie tylko lokalnych. Organizują wystawy, wydają własny periodyk, organizują ogólnopolski konkurs literacki. Ich projekty są realizowane także w Muzeum Ziemi Lubuskiej gdzie sztukę fantastyczną prezentują szerszej publiczności.

Czym jest dla nich fantastyka? Co sprawia, że kolejne pokolenia aktywnych osób należą do Klubu, by realizować swoje pasje i marzenia, by sięgać do gwiazd?