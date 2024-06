Kąpielisko w Ochli od lat czekało na gruntowną modernizację. Pomysłów jak wyglądać ma to miejsce było wiele.

Kilka lat temu radni Klubu Zielona Razem zaproponowali wpisanie inwestycji do budżetu obywatelskiego. W projekcie oprócz wymiany niecki wodnej planowano zbudowanie boisk do siatkówki plażowej, koszykówki, korty tenisowe i pole do mini golfa. Szacowany koszt inwestycji to … 1 mln złotych.

Z upływem lat projekt jednak się zmieniał. Koszt modernizacji również. Dziś już wiemy, że kąpielisko w Ochli kosztowało kilkadziesiąt milionów złotych.

Kwota wzbudza duże kontrowersje. Tak, jak samo miejsce, które znacząco różni się od wizualizacji na którą zagłosowali mieszkańcy Zielonej Góry.

Dlaczego plany rozminęły się z rzeczywistością? Dlaczego koszt budowy kąpieliska był tak wysoki? I czy nasze miasto stać na jego utrzymanie?

