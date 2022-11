Dziś na Ukrainie wprowadzane są planowe i nadzwyczajne przerwy w dostawach prądu. Dotkną one mieszkańców co najmniej 7 obwodów oraz ukraińskiej stolicy. Związane jest to z deficytem energii elektrycznej powstałym w wyniku rosyjskich ostrzałów infrastruktury energetycznej.

Oprócz niektórych dzielnic w Kijowie przerwy w dostawach prądu dotkną także mieszkańców obwodu kijowskiego, ale też czernihowskiego, czerkaskiego, połtawskiego, sumskiego i charkowskiego. Jak czytamy w komunikacie operatora sieci „Ukrenerho”, wyłączenia prądu dotykają te obwody, w których wystąpiły jego deficyty. W przypadku dużego deficytu – oprócz zapowiedzianych kilkugodzinnych przerw w dostawach prądu, mogą nastąpić też nieplanowane wyłączenia energii. Wczoraj wieczorem prezydent Zełenski poinformował, że bez prądu pozostaje 4,5 miliona Ukraińców.

Rosjanie atakują ukraińską infrastrukturę, zwłaszcza energetyczną, od początku trwania wojny. Ostrzały za pomocą rakiet i dronów zintensyfikowali w zeszłym miesiącu. Według danych ukraińskich władz w wyniku ataków uszkodzonych zostało około 40 procent takiej infrastruktury. Ukraińskie służby naprawiają zniszczenia, lecz jest to coraz trudniejsze z powodu narastającego deficytu materiałów i sprzętu naprawczego.

Źródło: PAP/IAR/mpo