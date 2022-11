Jak mówił Mateusz Morawiecki, z inflacją mierzą się niemal wszystkie kraje. „Mamy do czynienia ze zjawiskiem absolutnie epokowym, które dotyka wszystkich krajów Europy, prawie wszystkich krajów świata. W związku z tym, staramy się odpowiadać tak, aby z jednej strony nie doprowadzić do wzrostu bezrobocia i to jest warunek sine qua non skutecznej polityki społecznej, a zarazem dusić inflację. To nie jest łatwe” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Głównym tematem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego jest polityka energetyczna w Polsce.