Litwa otworzyła dzisiaj przedstawicielstwo handlowe na Tajwanie. Od roku w Wilnie działa tajwańska placówka. Jej otwarciu sprzeciwiały się Chiny.

Oficjalna nazwa litewskiej placówki handlowej to „Przedstawicielstwo Litwy w Tajpej”, a nie „Przedstawicielstwo Litwy na Tajwanie”. Władze w Wilnie wyjaśniają, że takie nazewnictwo praktykowane jest na całym świecie, aby uniknąć zarzutów o utrzymywanie stosunków międzypaństwowych z wyspą, którą Chiny uznają za część swojego państwa. Litwa podkreśla, że przedstawicielstwo będzie pełnić wyłącznie funkcję placówki handlowej, a nie dyplomatycznej. W ubiegłym roku Litwa zgodziła się na utworzenie w Wilnie „Tajwańskiego Biura Przedstawicielskiego”.

W przeciwieństwie do większości innych tego typu placówek na świecie, zawiera ono nazwę wyspy „Tajwan”, a nie jej stolicy – „Tajpej”. Decyzja ta nie spodobała się Chinom. Uznały one ten krok za poparcie niepodległościowych aspiracji Tajwanu. W reakcji na to działanie obniżyły rangę stosunków dyplomatycznych z Litwą oraz wprowadziły ograniczenia handlowe.

Dziś Tajwańskie Przedstawicielstwo na Litwie ogłosiło, że zainwestuje trzy i pół miliona euro w jedną z litewskim firm technologicznych. Dwie kolejne inwestycje mają być ogłoszone do końca tego, albo na początku przyszłego roku. Władze w Tajpej zapowiedziały, że w sumie na Litwie ulokują 10 milionów euro.