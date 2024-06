Od 1 lipca polscy obywatele podróżujący do Chin na nie dłużej niż 15 dni nie będą potrzebowali wiz – powiedział w środę (26 czerwca) w Szanghaju Andrzej Duda. Prezydent wyraził zadowolenie z decyzji chińskiego rządu; podkreślił, że ruch bezwizowy sprzyja budowaniu więzi międzyludzkich i turystyce.

W poniedziałek po spotkaniu przebywającego w Chinach prezydenta Andrzeja Dudy z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem poinformowano, że rząd Chin zdecydował o jednostronnym zniesieniu wiz krótkoterminowych dla obywateli Polski.

W środę (26 czerwca) w Szanghaju prezydent Duda wskazywał, że „poniekąd z kwestiami gospodarczymi, ale nie tylko, bo także międzyludzkimi, związana jest jednostronna deklaracja, którą przedstawił prezydent Xi Jinping, mianowicie o ruchu bezwizowym dla Polaków”.

Duda podkreślił, że wiza nie będzie wymagana w przypadku podróży nie dłuższych niż 15 dni, a – jak ogłosiło ministerstwo spraw zagranicznych ChRL – nowe regulację będą obowiązywać od 1 lipca.

– Bardzo się z tego cieszę. Dla mnie każdy ruch bezwizowy to oznaka pewnej wolności, zaufania, dobrych relacji pomiędzy państwami. Sprzyja budowaniu więzi międzyludzkich, sprzyja turystyce

– podkreślił Duda, zachęcając rodaków, by rozważyli przyjazd do Chin nie tylko w celach gospodarczych, ale i krajoznawczych.

We wtorek rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning przekazała, że ruch bezwizowy dla obywateli Polski, umożliwiającej wjazd i pobyt na terytorium ChRL do 15 dni, będzie obowiązywał od 1 lipca bieżącego roku do końca 2025 roku.

Prezydent Andrzej Duda podsumował oficjalną wizytę w Chinach

Prezydent Andrzej Duda ocenił, że jego wizyta w Chinach była bardzo owocna. Za szczególnie istotne efekty uznał regionalizację sprzedaży drobiu i zniesienie krótkoterminowych wiz dla Polaków.

Podsumowując dobiegającą końca oficjalną wizytę w Chinach prezydent wskazał, że jego poniedziałkowe spotkanie z przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem trwało, w różnych formatach, cztery godziny.

– Omówiliśmy wszystkie kwestie związane z naszą współpracą, poczynając od kwestii gospodarczych, poprzez kwestie polityczne i wreszcie poprzez (te) najistotniejsze dziś – związane z bezpieczeństwem. W szczegółach omówiłem sytuację bezpieczeństwa. Przekazałem panu przewodniczącemu ChRL – przede wszystkim w formacie spotkania w cztery oczy – jakie jest nasze stanowisko i nasze doświadczenia związane, przede wszystkim, z rosyjską agresją na Ukrainę i hybrydowym atakiem Białorusi na polską granicę. Mówiłem o tragedii, jaką przeżyliśmy w związku z zamordowaniem na granicy polskiego żołnierza

– relacjonował prezydent.

Dodał, że te kwestie były poruszane w kontekście dwustronnych relacji i realizacji chińskiej idei Pasa i Szlaku.

– Z założenia Polska miała być partnerem Chin, takim oknem dla Chin na nasz region i całą UE. To właśnie do nas, wprost z Chengdu biegną linie kolejowe. Jeden z tych szlaków kolejowych biegnie przez Ukrainę, jest zakłócony przez trwającą wojnę, a drugi przez Białoruś. Ten atak hybrydowy na naszą granicę mocno wpływa na możliwości wymiany handlowej i zaburza ideę Pasa i Szlaku

– zauważył szef państwa.

Jak przekazał, jego rozmowy z przywódcą ChRL dotyczyły też współpracy gospodarczej, w tym wzrostu wielkości chińskich inwestycji w Polsce.

– Myślimy o inwestycjach związanych z nowoczesnymi technologiami. Podpisano porozumienia dotyczące współpracy w obszarze technologii i inwestycji, także w zakresie otwarcia chińskiego rynku na polskie produkty rolne

– powiedział prezydent.

Wyjaśnił, że najważniejsza kwestia dotyczy regionalizacji w odniesieniu do sprzedaży drobiu i mięsa drobiowego.

– Bardzo się z tego cieszę. Dla mnie ruch bezwizowy to oznaka pewnej wolności i zaufania, dobrych relacji między państwami. Sprzyja budowaniu więzi międzyludzkich, sprzyja turystyce

– ocenił prezydent.

Podczas wizyty w Chinach Duda wziął udział również w dwóch wydarzeniach gospodarczych: letniej odsłonie Światowego Forum Ekonomicznego w Dalian oraz w polsko-chińskim forum gospodarczym w Szanghaju.

Jak mówił, głównym celem jest zmniejszenie deficytu w handlu z Chinami. Dzisiaj – przypomniał – Chiny eksportują do Polski szesnastokrotnie więcej niż Polska eksportuje do Chin.

– Mam nadzieję, że zdołamy choć trochę zniwelować tę dysproporcję

– dodał.