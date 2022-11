Do Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu trafiły kolejne eksponaty związane z historią jeńców wojennych. Placówka otrzymała pamiątki po amerykańskim pilocie samolotu B-17, który w 1943 roku trafił do Stalagu Luft 3. Przekazała je córka oficera.

Do kolekcji muzealnej dołączyła między innymi obozowa karta personalna porucznika Clifforda Dartt’a. To właśnie dzięki niej muzeum może opowiedzieć o kolejnej historii lotnika. Oprócz tego rodzina przekazała placówce także nieśmiertelnik oraz korespondencję wysyłaną z obozu. – To dla nas, jako muzealników bardzo cenne eksponaty – mówi dyrektor Marek Łazarz: