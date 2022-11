W drugim spotkaniu fazy grupowej FIBA EuroCup Women koszykarki InvestInTheWest Enei Gorzów Wlkp. pokonały we własnej hali Galatasaray Cagdas Factoring Stambuł 78:71.

Z racji większych dotychczasowych sukcesów na międzynarodowej arenie faworytkami pojedynku były zawodniczki z Turcji. Jednak w sporcie liczy się czas teraźniejszy, a nie wcześniejsze dokonania.

Pierwsza kwartę wygrały przyjezdne, ale patrząc na to co działo się na parkiecie widać było, że gorzowski zespół nie ustępuje utytułowanym rywalkom. Potwierdziło się to w drugiej części spotkania, w której zespół ze Stambułu miał spore problemy z trafianiem do kosza. Dość będzie wspomnieć, że pierwsze punkty dla tego zespołu zdobyła dopiero po prawie 4 minutach gry Azura Stevens, a na kolejne, także tej koszykarki, trzeba było poczekać kolejne 3 minuty. W efekcie kwarta nr 2 wygrana przez miejscowe 22:11 i do szatni zespoły schodziły przy prowadzeniu gorzowskiej drużyny 41:34.

W dotychczasowych spotkaniach w Energa Basket Lidze Kobiet oraz EuroCup Women gorzowska drużyna z reguły w ostatniej kwarcie odrabiała straty. Tym razem było inaczej. Do ostatnich 10 minut miejscowe przystępowały prowadząc 62:51, a w czwartej kwarcie części pilnowały wywalczonej przewagi, choć na 1 min. i 24 sek. przed końcem meczu rywalki zdołały zniwelować straty do 5 punktów (74:69). Koszykarki ze Stambułu musiały jednak faulować, a Lindsay Allen i Chantel Horvat trafiały rzuty wolne i kolejna wygrana gorzowskiej drużyny stała się faktem.

InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. – Galatasaray Cagdas Factoring Stambuł 78:71 (19:23, 22:11, 21:17, 16:20)

InvestInTheWest Enea: Chantel-Anais Horvat 12, Julia Bazan 0, Zoe Wadoux 10, Tilbe Senyurek 16, Alanna Smith 16,

Wiktoria Keller 0, Lindsay Allen 24, Karolina Matkowska 0

Galatasaray Cagdas Factoring: Kamile Nacickaite 18, Pelin Bilgic 0, Isil Alben 10, Aija Jurjane 2, Ieva Pulvere 2,

Meltem Yildizhan 2, Azura Stevens 26, Alaina Coates 11.