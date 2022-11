1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych, oddając cześć tym wszystkim, którzy osiągnęli życie wieczne i weszli już do chwały niebieskiej, a wiernym na ziemi wskazując drogę, która prowadzi ich do świętości.

Kościół wyraża w ten sposób wiarę w obcowanie świętych i przypomina o powszechnym powołaniu do świętości. Dla chrześcijan to radosny dzień, w którym wspominają nie tylko świętych wyniesionych na ołtarze, ale wszystkich, którzy odeszli w opinii świętości. Kościół widzi w nich swych orędowników u Boga i przykłady do naśladowania, chce zachęcić do pójścia drogą, którą szli święci, w których objawiło się światło Boże.

Początki Wszystkich Świętych

Początki święta sięgają IV wieku, a uroczystość jest obchodzona w Kościele łacińskim od IX wieku.

O powszechnym powołaniu człowieka do świętości nauczał szczególnie Święty Jan Paweł II, który wyniósł na ołtarze około 1800 świętych i błogosławionych – więcej niż jego poprzednicy przez 5 stuleci. Papież Polak przewodniczył blisko 200 uroczystościom beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. Zwracał uwagę na świętość ludzi świeckich, między innymi beatyfikował pierwsze w historii Kościoła małżeństwo – Marię i Luigiego Quattrocchi z Włoch.

Święci i błogosławieni w Kościele

W polskim Kościele czcimy ponad 260 świętych i błogosławionych. Ostatnia beatyfikacja Polaków miała miejsce 12 września 2021 roku. Na ołtarze został wyniesiony Czcigodny Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Wraz z beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia odbyła się beatyfikacja Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach z życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła.

Dzień Zaduszny

Jutro – 2 listopada – w Dzień Zaduszny wspomina się wszystkich wiernych zmarłych, którzy nie dostąpili jeszcze zbawienia. Jest to dzień modlitwy za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, ale przebywają w czyśćcu i potrzebują modlitwy, by mogli dostąpić zbawienia.

Zarówno uroczystość Wszystkich Świętych, jak i Zaduszki są czasem wspominania bliskich, którzy odeszli i refleksji nad sensem ziemskiego przemijania. W tych dniach tradycyjnie odwiedzamy groby, składamy kwiaty i zapalamy znicze, także w miejscach bezimiennych czy zapomnianych.

Dzień Wszystkich Świętych jest wolny od pracy. W okresie PRL komunistyczna propaganda usiłowała nadać mu świecki charakter, nazywano go Dniem Zmarłych bądź Świętem Zmarłych.