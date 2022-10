Najbliższej nocy wystąpią gęste mgły, ograniczające widzialność lokalnie do 100 m. Już pod wieczór wystąpią silne zamglenia, a od 22:00 do 10 rano w poniedziałek obowiązywać będzie ostrzeżenie meteorologiczne. Mgły miejscami mogą utrzymywać się jutro do godzin okołopołudniowych. pic.twitter.com/FZojk27Umv

— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 30, 2022