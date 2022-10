Ponad 170 gorzowian zadeklarowało już chęć zakupu tańszego węgla. Chodzi o węgiel importowany przez spółki Skarbu Państwa, którego dystrybucją zajmą się samorządy. Gorzowski magistrat przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców od wtorku. Zainteresowanie ofertą zakupu węgla w cenie 2 tys. zł za 1 tonę jest duże, telefony ciągle dzwonią. Mówi dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Rojek:

Prace nad ustawą w tej sprawie ciągle trwają. Mimo że na wiele pytań nie ma jeszcze odpowiedzi, gorzowscy urzędnicy już rozmawiają z partnerami, którzy mogliby pomóc miastu w sprzedaży tańszego węgla:

O kupno na preferencyjnych warunkach mogą się starać gorzowianie spełniający warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego. Do końca roku uprawniona osoba może kupić do 1,5 tony importowanego węgla. Nie wiadomo jeszcze, ile węgla będzie można kupić od 1 stycznia.

Miasto przyjmuje zgłoszenia do piątku 28 października pod numerem telefonu 95 735 56 10.