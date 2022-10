Sąd Najwyższy Nowego Jorku nakazał przywrócić do pracy osoby zwolnione za odmowę szczepień przeciw Covid-19. Nakazał też wypłatę zaległości. Sędzia orzekł, że władze miasta naruszyły prawa pracownicze.

W październiku ubiegłego roku władze Nowego Jorku wprowadziły obowiązek szczepień przeciw Covid-19 dla pracowników miejskich. Osoby, które odmawiały przyjęcia preparatu, miały zostać zwolnione. Jak szacuje telewizja FoxNews, pracę straciło wtedy około 1 400 osób, głównie policjanci i strażacy.

16 zwolnionych pracowników miejskiego departamentu sanitarnego odwołało się do sądu. Sąd Najwyższy Nowego Jorku uznał ich rację i orzekł, że mają zostać przywróceni do pracy. Nakazał także wypłacić im zaległe pensje. W uzasadnieniu wyroku sędzia stwierdził, że przepisy miejskie dotyczące obowiązku szczepień wprowadzały liczne wyjątki, między innymi dla sportowców, co – zdaniem sądu – naruszyło prawo pracowników do równego traktowania.

Władze Nowego Jorku oświadczyły, że nie zgadzają się z decyzją sądu i zapowiedziały, że złożą apelację.