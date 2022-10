Niemcy dobrze wykorzystały pieniądze z planu Marshalla i amerykański parasol atomowy chroniący Zachód przed Związkiem Radzieckim. Szybko wyrosły na pierwszą gospodarkę Europy.

Dla elit politycznych RFN kluczową sprawą było zjednoczenie Niemiec. Osłabienie USA po wojnie wietnamskiej niemiecka lewica i prawica wykorzystały realizując własną koncepcję współpracy z ZSRR nazwaną „Ostpolitik”. W 1980 roku Rosjanie zaproponowali Niemcom udział w budowie gazociągu z Syberii do Europy. Niemcy zasilali gospodarkę ZSRR nowoczesnymi technologiami i kredytami. Po zjednoczeniu Niemcy przystąpiły do symbolicznego pojednania z Polską co otwierało im drogę do pokojowego umocnienia wpływów w środkowej i wschodniej Europie. Przede wszystkim jednak RFN rozpoczęła kolejny rozdział współpracy gospodarczej i politycznej z Rosją.

W Otwartym Mikrofonie pytamy: Jak postrzegamy współczesne Niemcy? Czy jesteśmy skłonni zaakceptować ich przywódczą rolę w Europie?

Adam Ruszczyński

