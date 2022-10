Dziś będziemy rozmawiali o podwyżkach emerytur.

Decyzją Rady Ministrów waloryzacja emerytur i rent wyniesie w 2023 r. co najmniej 13,8 proc. Premier Mateusz Morawiecki, mówiąc we wtorek o podwyżce świadczenia, zapewnił, że emeryci dostaną nie mniej niż 250 zł. Najniższa emerytura w 2023 r. wzrośnie więc do 1588,44 zł.

W ten sposób rząd chce zabezpieczyć emerytów przed rosnącą inflacją, która w tej chwili jest znaczącym utrudnieniem dla emerytów. Proponowane rozwiązanie ma zapewnić zachowanie realnej wysokości świadczeń przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach.

Obecnie najniższa emerytura wynosi 1338,44 zł brutto. Na waloryzację emerytur zostanie przeznaczone 41,8 mld zł.

Dlatego dziś pytamy państwa: jak oceniają państwo podniesienie emerytur o minimum 250 zł? Czy lepiej, aby rząd wsparł emerytów również w innych formach, np. poprzez dodatkowe ulgi lub dopłaty do energii?

Pyta: Daniel Sawicki

