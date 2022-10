Były już rozgrywający Enei Zastalu BC Zielona Góra Glenn Cosey znalazł nowy klub. Jego pracodawcą będzie VEF Ryga z Łotwy.

Przypomnijmy – Amerykanin wyjechał do swojego domu w związku ze śmiercią ojczyma. Trener Zastalu Oliver Vidin chciał, by zawodnik spędził tam około tygodnia. Cosey chciał zostać dłużej, więc rozwiązano umowę za porozumieniem stron. Tymczasem dziś (tj. we wtorek) jego pozyskanie ogłosił VEF Ryga.

Oliver Vidin mówi, że gdyby Cosey chciał po prostu szybko zmienić klub to zrobiłby to bez względu na sytuację rodzinną. I przyznaje, że na odejściu Amerykanina wyszli lepiej, bo w jego miejsce zakontraktowali jego rodaka Bryce’a Alforda, który był nieco tańszy, a może być bardziej wartościowym zawodnikiem:

Właściciel klubu Janusz Jasiński przypuszcza, że Łotysze złożyli ofertę w odpowiednim momencie, a do Coseya żalu nie ma:

A Zastal po pierwszej wygranej w lidze z Twardymi Piernikami Toruń miał dziesięć dni przerwy. W niedzielę o 19.30 zagrają we własnej hali z MKS-em Dąbrowa Górnicza.