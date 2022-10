Po raz kolejny nauczyciele będą obchodzili swoje święto. Z tej okazji wszystkim pedagogom już składamy najserdeczniejsze życzenia, aby ta trudna, odpowiedzialna praca, dawała dużo satysfakcji i korzyści .

Jednak dzień nauczyciela to dla nas również okazja do wspomnień. O szkole, o pierwszych dniach gdy pojawiliśmy się w szkolnej ławce i o nauczycielach. Chyba nie ma nikogo, kto nie pamięta swojego pierwszego nauczyciela, pierwszą panią nauczycielkę, która często za rączkę prowadziła nas do na zajęcia w zerówce lub pierwszej klasie.

Dlatego dziś zapraszamy państwa do podzielenia się wspomnieniami.

Jak wspominają państwo swoją szkołę, a przede wszystkim swoich nauczycieli którzy przekazywali wiedzę i kształtowali nasze charaktery. I jak przez lata zmieniła się szkoła?

Pyta: Daniel Sawicki

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.