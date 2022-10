Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapewniła, że Polska ma zabezpieczone zapasy węgla na zimę. Na antenie TVP Info minister podkreśliła, że import surowca do Polski trwa i jest on dystrybuowany.

„Rząd stanął na wysokości zadania. Ten węgiel konsekwentnie, sukcesywnie wpływa do Polski, na pewno teraz wpływa do polskiego portu statek z węglem. To jest proces stały, głównie z Kolumbii, ale też z Indonezji, RPA i innych kierunków. Jest on natychmiast przewożony do punktów nazywanych zsypiskami, a stamtąd jest dostarczany na poziomie lokalnym i regionalnym”