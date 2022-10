We wrześniu bezrobocie w Gorzowie nieznacznie wzrosło. Jak podał Wojewódzki Urząd Pracy we wrześniu stopa bezprobocia wzrosła w północnej stolicy lubuskiego z 2,2% do 2,3%.

Pod koniec ubiegłego miesiąca w gorzowskim Powiatowym Urzędzie Pracy były zarejestrowane 1 243 osoby bez pracy.

Z danych wynika, że w powiecie gorzowskim nie zmieniła się wysokość bezrobocia i nadal wynosi 3,1%. Zmniejszyło się natomiast w skali województwa z 4,2% do 4,1%.

Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 3,7%, natomiast w podregionie zielonogórskim 4,4%.

We wrześniu w województwie lubuskim najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (8,1%), zielonogórskim ziemskim (7%) oraz wschowskim (6,5%), a najniższą w powiecie słubickim (2,1%), w Gorzowie Wlkp. (2,3%) oraz powiecie świebodzińskim (2,7%).

