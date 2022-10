Wśród cywilów zabitych w poniedziałek w rosyjskim ostrzale Kijowa jest lekarka z dziecięcego szpitala onkologicznego. Odwiozła syna do przedszkola i jechała do pracy, gdy wybuchł pocisk – poinformował szpital i doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

„Jej samochód doszczętnie spłonął w centrum Kijowa” – napisano w komunikacie szpitala na Facebooku, którego fragmenty przytoczyła stacja CNN.

Oksana Leontiewa od 11 lat pracowała na oddziale transplantacji szpiku w dziecięcym szpitalu onkologicznym Ohmatdyt w Kijowie. „Była prawdziwą profesjonalistką i wsparciem dla pacjentów i kolegów z pracy (…) To wielka strata dla Ohmatdytu i całej Ukrainy” – przekazała placówka.

O śmierci lekarki poinformował również doradca szefa ukraińskiego MSW. „Jej syn jest teraz sierotą. Jego ojciec zginął pół roku temu, jego matka wczoraj” – napisał na Twitterze Heraszczenko, dołączając kondolencje.

