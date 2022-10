„Uczelnia przyjazna i dostępna” – tak zatytułowany jest projekt, który realizuje Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie.

– Jest on skierowany do studentów niepełnosprawnych oraz do osób o szczególnych potrzebach – mówi rektor uczelni Anna Czekirda.

Dodajmy, że od kilku lat Wyższa Szkoła Biznesu organizuje kursy języka migowego. Niebawem uczelnia uruchomi mobilną aplikację, w której znajdzie się słownik i rozmówki tłumaczone na język migowy ze słownictwem związanym z edukacją.