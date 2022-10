Agresywny właściciel, fizyczne ataki na mieszkańców i wykonującego swoje obowiązki dziennikarza oraz kierowanie gróźb karalnych. O tym wszystkim opowiedział wczoraj red. Maciej Piotrowski w reportażu wyemitowanym w Magazynie Śledczym Anity Gargas w Telewizji Polskiej.

Jezioro Dziarg w Kosobudzu traci wodę. I to w tempie wprost zadziwiającym. Okoliczni mieszkańcy winą za taki stan obarczają osobnika podającego się za Niemca, który na swoim terenie utworzył dwa stawy, prowadzi liczne prace przy linii brzegowej, również poza swoją nieruchomością i w ten sposób, powoduje ich zdaniem, znaczne ubytki wody.

Mieszkańcy od dwóch lat alarmują, że ich sąsiad działa niezgodnie z prawem, traktując części wspólne nad brzegiem akwenu jak własne.

Wody Polskie nadzorujące jezioro od dwóch lat wiedzą o sprawie, ale mieszkańcy twierdzą, że nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Zdaniem Piotra Brzezińskiego, zastępcy dyrektora Wód Polskich, Zlewni w Zielonej Górze Sprawa nie jest prosta.

Reporterowi TVP udało się dotrzeć do filmu, na którym widać, jak Dariusz P. atakuje turystów, jednego człowieka uderza w twarz, przewracając go, w następstwie czego dochodzi do uszkodzenia ciała. Do niebezpiecznej sytuacji doszło również w trakcie wizji lokalnej nad jeziorem. W pewnym momencie Dariusz P. fizycznie zaatakował dziennikarza Macieja Piotrowskiego, uderzając go w twarz i niszcząc okulary. Atak oraz wyzwiska i próby zastraszania ekipy TVP zostały zarejestrowane przez operatora kamery Telewizji Polskiej.

Sprawa ataków na ekipę telewizji została zgłoszona do prokuratury. Ponowną kontrolę zapowiedziały też Wody Polskie.