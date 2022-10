W Holu Słonecznym Żagańskiego Pałacu Kultury zorganizowano charytatywną wystawę prac malarskich osadzonych z Zakładu Karnego w Krzywańcu. „Okno na świat”, bo taką nazwę nosi już trzecia edycja imprezy połączona jest z aukcją na społeczne cele.

Obrazy wykonane przez osoby pozbawione wolności, to kilkunastoletni projekt resocjalizacji przez malowanie. Dochód z ich sprzedaży przekazany zostanie do Hospicjum Świętego Brata Alberta w Żarach.- To szczytny cel. Takie akcje są potrzebne – mówią odwiedzający wystawę:

Dodajmy, że podczas dotychczasowych edycji wystaw sprzedano obrazy za sumę ponad 30 tysięcy złotych.