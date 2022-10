Rząd zapewni dostępność węgla wszystkim samorządom – powiedział w czwartek szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Ocenił też, że niektóre opozycyjne samorządy starają się zakłócić proces dystrybucji węgla. Mam nadzieję, że jednak wszystko odbędzie się tak, jak powinno – dodał.

„Oczywiście rząd zapewni dostępność węgla wszystkim samorządom” – podkreślił w czwartek w rozmowie z TVP Info wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Jego zdaniem, opozycja usiłuje nastraszyć społeczeństwo, wywołać histerię, mówiąc, że węgla będzie brakowało i okresie grzewczym będzie zimno. „Zapewniam, że zimna nie będzie i że rząd sobie z tym poradzi” – powiedział Terlecki.

„Jak wszyscy wiemy, a z pewnością wiedzą to samorządy, kwestie, takie jak zapewnienie dostępu do źródeł energii, to jest jedno z zadań samorządu, więc oczywiste jest, że powinny tutaj bardzo ściśle współpracować z rządem” – powiedział Terlecki. W jego opinii „jasne jest”, że samorządy, w których rządzą burmistrzowie bądź prezydenci z opozycji, próbują wpisać się w histerię oraz sienie niepokoju i „starają się, jak mogą, ten proces dystrybucji węgla zakłócić”.

„Mam nadzieję, że jednak to wszystko odbędzie się spokojnie i tak jak powinno, a jeżeli nie, to myślę, że powinny być wyciągane konsekwencje” – powiedział. Jego zdaniem, większość samorządów będzie współpracować z rządem. „A te, które będą się wyłamywać z tej współpracy, to myślę, że poniosą odpowiedzialność, przede wszystkim wyborczą” – ocenił wicemarszałek.

Zaznaczył przy tym, że trzeba się zastanowić, czy jako państwo zagrożone sytuacją za naszą wschodnią granicą, możemy sobie pozwolić na to, żeby – jak mówił – „ważne osoby w samorządach mogły nie stosować się do polskiej racji stanu i do sytuacji, z którą mamy do czynienia”.

W poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaapelował do samorządów, aby angażowały się w dystrybucję wśród mieszkańców węgla, importowanego przez spółki PGE Paliwa i Węglokoks. Jego zdaniem, samorządy mają spółki komunalne, które mogą kupować węgiel bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem niż inni pośrednicy.

W czwartek z samorządowcami spotkał się w KPRM premier Mateusz Morawiecki, który przekonywał, że każdy musi przyczynić się do bezpieczeństwa energetycznego w swojej gminie, w swoim powiecie. Przekazał też, że rząd przygotował projekt ustawy, która w przypadku wyższych cen węgla zapewni samorządom rekompensaty – „aby wystarczyło na transport do miejsca, które samorząd wybierze na miejsce lokalnej dystrybucji”.

W piątek w Warszawie odbędzie się manifestacja samorządowców przeciwko podwyżkom cen energii i kosztom życia pod hasłem „Tylko ciemność”. „Wspólnoty lokalne nie powinny stawać przed dylematem czy skracać liczbę godzin lekcyjnych w szkołach, zamykać baseny, likwidować linie tramwajowe i autobusowe czy gasić latarnie na ulicach. Nie pozwólmy, żeby mieszkańcy i przedsiębiorcy musieli płacić za horrendalne i nieuzasadnione nadzwyczajne zyski spółek Skarbu Państwa” – napisano w zapowiedzi protestu. Organizatorem wydarzenia jest Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski.