Kwestia reparacji wojennych z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą; dobrą wiadomością jest to, że mamy wspólną przyszłość z naszą UE – oświadczyła we wtorek szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock.

We wtorek szef MSZ Zbigniew Rau spotkał się z niemiecką minister spraw zagranicznych Annaleną Baerbock, z którą omówił m.in. kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym pseudo-referendów przeprowadzonych przez Rosję na okupowanych terenach Ukrainy, oraz sprawę reperacji od Niemiec, o które wystąpiła Polska.

Baerbock na konferencji prasowej po spotkaniu odnosząc się do wystosowanej przez Polskę noty ws. reparacji podkreśliła, że „kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą”.

„Dobrą wiadomością jest to, że mamy wspólną przyszłość z naszą Unią Europejską, jest to nie tylko nasze ubezpieczenie na życie, szczególnie w tych czasach, ale jest to naszym instrumentem na przyszłość”