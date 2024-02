Szef MSZ Radosław Sikorski podczas czwartkowej (15 lutego) konferencji prasowej po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa Davidem Cameronem stwierdził, że nie było zamachu smoleńskiego, a sprawa reparacji jest zamknięta.

Sikorski odpowiadał na pytania TV Republika. Gdy reporter stacji mówił o sprawie katastrofy smoleńskiej i odniósł się do twierdzenia, że po 10.04.2010 Polska oddała śledztwo Rosji, szef MSZ powiedział:

– Kłamie pan. Nikt nie oddał śledztwa Rosji. Proszę przestać powielać tę konfabulację. Jeśli chodzi o śledztwo, to śledztwo ws. wypadku smoleńskiego, a nie zamachu, jak twierdzi lider pańskiej partii. Śledztwo przeprowadziła polska komisja. I ta polska komisja opublikowała raport, który został zdjęty z rządowych serwerów przez poprzedni rząd. A jest to raport, który Jarosław Kaczyński przedstawił w sądzie jako dowód. Na potrzeby propagandy mówicie o zamachu, a gdy przychodzi do odszkodowań czy przedstawiania dowodów w sądzie, jest wypadek. Radzę się zdecydować

– powiedział minister.

Dodał, że osoby mówiące o zamachu smoleńskim „robią na tym politykę”.

Sikorski odniósł się także do kwestii reparacji i odszkodowań za straty wojenne od Niemiec.

– To samo jeśli chodzi o reparacje. Robicie na tym politykę. Tymczasem moja poprzedniczka w tym gmachu, Anna Fotyga już wiele lat temu w odpowiedzi na interpelację poselską odpowiedziała, że niestety pozycja prawna Polski jest taka, że reparacje były już w Poczdamie, niestety zostały, jak pan wie, przywłaszczone przez Związek Radziecki i niestety pozycja prawna jest taka, że niestety reparacji uzyskać się nie da. I co więcej, rząd którego pan był entuzjastą, w nocie przekazanej stronie niemieckiej, przeczytałem ją osobiście, słowa „reparacje” nie umieścił. Nie umieścił niestety też numeru konta bankowego, na które Niemcy mieliby sześć bilionów, które pan Mularczyk wymyślił. Jeśli mówi pan o reparacjach, to pan konfabuluje. Nie będzie żadnych reparacji, bo niestety Poczdam zdecydował inaczej i niestety ministrowie poprzedniego rządu doskonale wiedzą, że Polska reparacji niestety nie może uzyskać

– dodał.

– Próbujemy uzyskać to, co jest do uzyskania

– podkreślił mówiąc, że chodzi o „formę zadośćuczynienia” i to, „żeby Polska skorzystała”.

– Mam nadzieję, że doceni pan, że próbujemy uzyskać to, co jest do uzyskania, czyli nie reparacje, ale formę zadośćuczynienia, która przekonałaby nas, że Niemcy na poważnie żałują tego, co robili w czasie II wojny światowej. Musi się pan zastanowić, czy chce pan robić politykę na kłamstwach, czy chce pan, by Polska skorzystała. My wolimy, by Polska skorzystała, a nie żeby wprowadzać w błąd swój elektorat mówiąc o jakichś zamachach i reparacjach, o których sami dobrze wiecie, nie ma żadnych szans

– kontynuował Sikorski.

Wcześniej, tj. 15 lutego szef MSZ wypowiadał się w TVP Info.

– Niemcy przyznają, że mają dług moralny wobec Polski. Zabiegamy o to, żeby to poczucie winy znalazło swój materialny wyraz. Ponieważ przez osiem lat PiS nic nie załatwił, to uważamy, że niech teraz to Niemcy wymyślą, jak przywrócić ład moralny, przywrócić Polakom poczucie, że Niemcom jest przykro i chcą w tej sprawie coś zrobić

– powiedział.

„Zaznaczył, że Polska „już miała przyznane reparacje w Poczdamie, w traktacie, na koniec II wojny światowej, czyli 15 proc. alokacji sowieckiej”. „Co Sowieci zrobili? To, co zawsze – +zajumali+. Chciałbym wiedzieć, dlaczego rząd PiS nie zwrócił się do Rosji, jako sukcesora Związku Sowieckiego, o te reparacje” – powiedział Sikorski.

Dodał, że „gdyby politycy PiS wierzyli w reparacje, to w nocie, którą przekazali niemieckiemu rządowi, słowo reparacje by się pojawiło, a to słowa tam nie pada”.

1 września 2022 r. zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. 3 października 2022 r. poprzedni minister spraw zagranicznych w rządzie PiS Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych. Polska domaga się w niej m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód.

3 stycznia 2023 r. MSZ przekazało, że resort dyplomacji RFN udzielił odpowiedzi na tę notę. Według rządu RFN, sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.

– powiedział szef polskiej dyplomacji.

Tusk o reparacjach podczas wizyty w Berlinie

W poniedziałek podczas wizyty w Berlinie premier Donald Tusk został zapytany na wspólnej konferencji z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem o kwestię reparacji. Powiedział, że słowo „reparacje” nie pojawiło się w nocie wystosowanej do rządu Niemiec przez poprzedni polski rząd i że jest mowa tam o „jakimś rodzaju rekompensaty”.

Podkreślił, że „w sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym, kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu”.

– Kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana – nie z winy kanclerza Scholza i nie z mojej winy. To jest zawsze dobry temat do dobrej rozmowy, ale inaczej niż moi poprzednicy, będę szukał wspólnie z kanclerzem Scholzem takich form współpracy, które z przeszłości nie uczynią jakiegoś fatum, które by ciążyło nad naszymi relacjami

– powiedział Tusk.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński we wtorek podczas konferencji prasowej odnosząc się do tej wypowiedzi premiera powiedział, że godzi ona „w elementarne interesy Polski”. Dodał, że chodzi zarówno o same odszkodowania jak i „nasz status i to nie tylko status polityczny, ale można powiedzieć kulturowy”.