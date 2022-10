Ogłoszona przez Władimira Putina częściowa mobilizacja, to chaos – informują rosyjskie media niezależne.

Według portalu „Ważne historie”, wcieleni do armii Rosjanie nie są przeszkoleni, nie mają podstawowego wyposażenia, a część z nich nie jest zdolna do służby wojskowej. W ciągu niespełna dwóch tygodni z Rosji za granicę uciekło przed mobilizacją kilkaset tysięcy mężczyzn.

Portal „Ważne historie” opublikował materiał wideo, w którym wcieleni do armii mężczyźni opowiadają, że wpisano ich na listę zmobilizowanych, a potem pozostawiono samym sobie.

„Nawet namiotu z ogrzewaniem nam nie dali. Wywieźli nas w pole, autobus odjechał i nikomu nie jesteśmy potrzebni. Jak stado baranów nas zagnali. Sami się powoli mobilizujemy”

– tłumaczy mężczyzna, którego wypowiedź, wraz z nagraniem z telefonu opublikowały „Ważne historie”.

Z relacji rosyjskich dziennikarzy niezależnych wynika, że mężczyźni wcieleni do wojska nie dostają odpowiedniego wyposażenia, nie przeszli nawet podstawowego przeszkolenia i zdarzają się przypadki brania do armii osób niezdolnych do służby.