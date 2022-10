Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się na jesienny wzrost zachorowań na COVID-19.

Jak zapewnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, resort na bieżąco monitoruje sytuację zarówno w kraju, jak i w Europie.

– Na razie nie ma powodów do niepokoju, ale gdyby liczba zachorowań zaczęła gwałtownie rosnąć, to jesteśmy do tego przygotowani – podkreśla Kraska:

Wiceminister Waldemar Kraska stwierdził, że na razie nie przewiduje się powrotu do obowiązku noszenia maseczek.

Jego zdaniem, warto jednak zabezpieczać się w ten sposób przed wirusem np. w środkach komunikacji miejskiej czy w pociągach:

W podobnym tonie wypowiada się także wojewoda lubuski Władysław Dajczak, który zapewnia, że jego służby na bieżąco monitorują sytuację pandemiczną w regionie:

Wiceminister zdrowia przypomina, że najlepszą i najskuteczniejszą metodą ochrony przed zachorowaniem są szczepienia przeciw COVID-19. W całym kraju można już przyjmować czwartą dawkę szczepionki, chroniącą także przez omikronem, czyli nowym wariantem wirusa.