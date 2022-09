Trwa nabór do lubuskiej policji. Jednym z warunków podczas rekrutacji jest pokonanie toru sprawności fizycznej. Żarska komenda zachęca tych, którzy chcą zostać funkcjonariuszem do treningu pod okiem instruktorów.

Zajęcia odbywają się w kilka razy w miesiącu. – To dobre przygotowanie do sprawnościowych egzaminów. Tor tylko pozornie jest łatwy do pokonania, a przekazywane w trakcie ćwiczeń wskazówki pozwolą skrócić czas – mówi komisarz Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej w Żarach:

Dodajmy, że aby zaliczyć tor na ocenę pozytywną należy pokonać tor w czasie krótszym, niż 1 minuta i 41 sekund.