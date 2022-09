30 tys. zł straciła mieszkanka pow. sulęcińskiego, która po namowie oszustów podających się za pracowników banku zainstalowała na smartfonie aplikację, która posłużyła przestępcom do kradzieży z jej konta pieniędzy – poinformowała w czwartek Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Oszuści zatelefonowali do kobiety i przekonywali, że ktoś usiłował przelać z jej rachunku kilkaset zł. Kobieta rozmawiała z dwoma rzekomymi konsultantami. Sprawiali oni wrażenie osób profesjonalnych, chcących ją uchronić przed utratą środków.

W rzeczywistości, 48-latka podstępem została nakłoniona do pobrania aplikacji dającej dostęp nieuprawnionym osobom do pulpitu jej telefonu, a co za tym idzie do bankowości elektronicznej. Następnie została poproszona o zalogowanie się na swoje konto.

W pewnym momencie kobieta zaczęła podejrzewać, że cała „akacja” ratowania pieniędzy trwa zbyt długo i coś jest nie tak. Rozłączyła połączenie i natychmiast skontaktowała się z infolinią banku, aby zweryfikować całą operację.

„To co usłyszała od prawdziwej konsultantki było dla niej szokiem. Chwilę wcześniej z jej konta wykonany został przelew na kwotę 30 tys. zł. Kobieta we wtorek (27 września br.) zgłosiła się do nas i opowiedziała o tej sytuacji. W sprawie wszczęto dochodzenie”

– powiedziała Biernacka.

Dodała, że takich przestępstw jest coraz więcej i należy mieć się na baczności, a przede wszystkim nie działać pospiesznie, pod presją czasu, gdyż właśnie na to liczą oszuści.

„Za każdym razem, scenariusz jest praktycznie taki sam. Trzeba zadziałać szybko, bo tylko tak uchronimy nasze środki. Dajmy sobie chwilę do namysłu, na analizę sytuacji i weryfikację zagrożenia. Ważnym jest jednak, aby zrobić to na samym początku i dokładnie zweryfikować naszego rozmówcę, a w razie jakichkolwiek wątpliwości powiadomić policję”

– zaznaczyła Biernacka.