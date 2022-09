W minioną niedzielę wybory do parlamentu włoskiego z miażdżącą przewagą wygrała koalicja trzech prawicowych ugrupowań.

Włochy, jedno z państw- założycieli UE- dołączyły w ten sposób do tych europejskich państw, które są rządzone przez prawicę. Stanęły w jednym szeregu z Polską, Węgrami, Czechami i Szwecją. „Bóg, rodzina, ojczyzna” „Jestem kobietą, jestem matką, jestem Włoszką, jestem chrześcijanką! Nie zabierzecie mi tego!” mówi o sobie liderka zwycięskiej Fratelli d`Italia Giorgia Meloni.

Czy Europa „ skręca w prawo”? Co wygrana prawicy we Włoszech oznacza dla Europy? Czy będzie to miało wpływ na politykę Komisji Europejskiej? Czekam na Państwa opinie.

