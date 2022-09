Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację w całym kraju. Akcja powoływania do wojska rozpoczęła się już w środę, 21 września. Mobilizacja wywołała liczne protesty społeczne. W całym kraju doszło do manifestacji. Młodzi Rosjanie nie chcą ginąć na wojnie wywołanej przez Putina, a do aresztów trafiło już ponad 1000 osób.

Na zajętych terenach na Ukrainie Rosja chce przeprowadzić referenda i włączyć je do swoich granic. Próby odbicia tych terenów dawałyby Putinowi argument do obrony swoich granic i użycia taktycznej broni jądrowej.

Tymczasem w kontekście tych wydarzeń media ujawniają list Donalda Tuska do Putina, z którym były szef MSZ Radosław Sikorski, pojechał do Moskwy. To, co zapisano w ujawnionych dokumentach, szokuje. Polskie władze składały wówczas swoisty hołd Putinowi, padały nawet odwołania do czasów rozbiorów Polski i do cara.

Dlatego dziś pytamy państwa: Jaką strategię działania powinny przyjąć państwa Europy Zachodniej po zapowiedziach Putina? Czy Polska powinna jeszcze bardziej zintensyfikować zakupy nowoczesnej broni i rozwijać naszą armię?

– O to dziś pyta: Daniel Sawicki

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.