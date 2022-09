„Aktywność młodych jest szalenie potrzebna. Musicie być aktywni, Rzeczpospolita was potrzebuje”. Tak mówił na spotkaniu z młodzieżą wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Wsłuchując się w te słowa Koło Gospodyń Wiejskich Nasz Wawrów wybrało nową, młodą przewodniczącą. Została nią Natalia Godlewska. – To młoda, ambitna osoba, z ogromną energią i chęcią do pracy – mówi Renata Lorenc, która do tej pory kierowała KGW w Wawrowie.

Dodajmy, że KGW Nasz Wawrów aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Ostatnio, w ramach projektu dotyczącego udzielania pierwszej pomocy, wawrowskie koło zakupiło zestaw fantomów z diodami LED oraz defibrylator szkoleniowy dla miejscowej jednostki OSP.