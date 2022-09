Trwa Europejski Tydzień Mobilności. Podczas tego wydarzenia prowadzona jest policyjna akcja pod nazwą Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do corocznego projektu włączają się także żagańscy funkcjonariusze.

Celem kampanii jest uświadamianie uczestników ruchu drogowego jak ważne jest bezpieczeństwo. – W przedsięwzięciu biorą udział policjanci z całej Europy. Wszystko po to, aby osiągnąć tak zwaną wizję zero, czyli zero ofiar śmiertelnych wypadków – mówi sierżant sztabowy Justyna Chwiedziuk z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu:

Policjanci powiatu żagańskiego do akcji przystąpią 21 września.