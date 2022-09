Praktycznie przez cały okres funkcjonowania rządu Donalda Tuska, wraz ze swoimi współpracownikami widział on w Rosjanach partnera do współpracy energetycznej, do inwestycji; decyzje, które były wtedy podejmowane były decyzjami korzystnymi dla strony rosyjskiej – mówił we wtorek rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Rzecznik PiS wraz z ministrem rozwoju i technologii Waldemarem Budą zorganizowali we wtorek konferencję, podczas której – jak mówił Fogiel – chcą odsłonić kulisy uprawiania polityki gospodarczej i energetycznej przez szefa PO Donalda Tuska.

Według Fogla, w tej chwili trwa wielka operacja manipulacyjna, „przefarbowania”, której twórcą i głównym aktorem jest lider PO.

„Słyszeliśmy ostatnio w Poczdamie, myślę, że usłyszymy to jeszcze nie raz; rezonowane również przez inne środki przekazu, jak to Donald Tusk twierdzi, że od zawsze miał stanowczą antyrosyjską postawę, od zawsze ostrzegał przed Putinem, od zawsze działał przeciwko uzależnieniu Europy i Polski od rosyjskiej energetyki. Niestety rzeczywistość tak nie wyglądała. Dzisiaj chcemy państwu bardzo jasno pokazać jak wyglądała prawda. Na faktach, dokumentach i źródłach” – wskazał rzecznik PiS.

„Nie mówimy o opiniach, sympatiach, nie mówimy o publicystyce; dokumenty będą mówić same za siebie” – zaznaczył.

Rzecznik PiS podkreślił, że praktycznie przez cały okres funkcjonowania rządu Donalda Tuska „on ze swoimi współpracownikami widzieli w Rosjanach partnera”. „Partnera do współpracy energetycznej, do inwestycji. Decyzje, które były podejmowane niezależnie od tego jak ktokolwiek dzisiaj rysuje ich intencje, faktycznie, obiektywnie były decyzjami korzystnymi dla strony rosyjskiej” – oświadczył Fogiel.