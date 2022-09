Zdzisław to jedna z mniejszych miejscowości gminy Babimost. Dojazd do niej nastręcza sporo kłopotów, bo droga wiodąca do wsi jest w bardzo złym stanie. Trwa jednak przebudowa trasy i wkrótce podróżowanie do sołectwa będzie dużo wygodniejsze. – To nie tylko droga, ale także ścieżka rowerowa – mówi Bernard Radny, burmistrz Babimostu.

Realizowana jest przebudowa drogi od DW 304 do centrum wsi Zdzisław. To prawie 900 metrów trasy. Oprócz drogi, ścieżki rowerowej i chodnika, wymienione będą też lampy oświetleniowe. Powstało również 350 metrów kanalizacji.