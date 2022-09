W województwie lubuskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już prawie 69 mln zł na wprowadzone w tym roku świadczenia społeczne – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) i dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku – poinformował w piątek Krzysztof Cieszyński z ZUS.

O wypłatę RKO rodzice i opiekunowie mogą wnioskować od początku tego roku, a od 1 kwietnia br. ubiegać się o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Jeśli chodzi o RKO, to do 11 września br. w woj. lubuskim wypłynęło do ZUS 14 tys. wniosków na 15,2 tys. dzieci. Do końca sierpnia do lubuskich rodzin trafiło z tego tytułu 63,1 mln zł.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie wynosi maksymalnie 12 tys. zł i jest wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł przez rok – wybór należy do rodzica lub opiekuna.

Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane. Wnioski można składać wyłącznie online – za pośrednictwem portalu Empatia, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub bankowości internetowej.

W przypadku dofinansowania pobytu w żłobku z woj. lubuskiego do ZUS trafiło do tej pory prawie 4,5 tys. wniosków obejmujących 5 tys. dzieci. Środki wypłacone w ramach realizacji tego świadczenia to blisko 5,5 mln zł.

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wynosi do 400 zł miesięcznie na dziecko i trafia na konto podmiotu, który prowadzi placówkę. Można je otrzymać na dziecko, które nie jest objęte RKO.

„Nie ma także przeszkód, aby korzystać z niego na jedno dziecko i pobierać RKO na inne. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny. Opiekunowie mogą mieć przyznane maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt po uwzględnieniu zniżek i dotacji” – zaznaczył Cieszyński.

Dodał, że należy pamiętać, że do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia. W przypadku tego świadczenia wnioski także można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.