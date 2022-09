Kierujący mazdą jechał pod prąd drogą S3. Mogło dojść do tragedii. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w miniony piątek na wysokości Deszczna. Nieodpowiedzialnego kierowcę nagrali pasażerowie autobusu, którzy podróżowali w kierunku Międzyrzecza. Na filmie dokładnie widać jak kierujący osobówką jedzie w tym samym kierunku co autokar, ale drogą przeznaczoną dla kierowców jadących w kierunku Szczecina. Dodatkowo kierowca nie reagował na to, co dzieje się wokół niego.

Zapis ten został wysłany na skrzynkę „stop agresji drogowej” Lubuskiej Policji, która ustala dane personalne kierowcy.

Policjanci przypominają, aby w żadnym razie nie lekceważyć i nie łamać zasad poruszania się na drogach szybkiego ruchu. Jeśli miniemy zjazd lub zorientujemy się, że poruszamy się w złym kierunku należy jechać do najbliższego zjazdu. Kategorycznie nie wolno cofać czy też zawracać na takich trasach nawet celem pokonania niewielkiej odległości.

Dodajmy, że przy lubuskich drogach ekspresowych ustawione są charakterystyczne duże żółte tablice z napisem „STOP Zły kierunek” i symbolem dłoni z umieszczonym na niej piktogramem znaku zakaz wjazdu. To ma uchronić przed wjazdem „pod prąd”.