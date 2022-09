„Mieszkanie dla absolwenta” to program, którego realizację rozpoczyna nowosolskie starostwo. Osoba niepełnosprawna, która ukończyła minimum szkołę średnią w czasie ostatnich trzech lat, może otrzymać dotację do czynszu za wynajem mieszkania. – Jest to wsparcie osób rozpoczynających niezależne życie i motywacja do aktywności na rynku pracy – powiedziała Sylwia Wojtasik, członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego.

Na realizację programu starostwo otrzymało dotację z PFRON w wysokości 600 tysięcy złotych.