Jarosław Kaczyński powiedział, że rząd wybrał drogę łagodniejszej walki z inflacją, a nie drastycznych decyzji, które uderzyłyby w poziom życia Polaków.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił podczas spotkania z mieszkańcami w Pruszkowie, że dlatego wzrost cen nie wyhamował, a jedynie spowolnił.

Jarosław Kaczyński podkreślił, władze starają się uniknąć sytuacji z lat 90., masowego bezrobocia i spowolnienia rozwoju gospodarczego i starają się wspomagać obywateli w kryzysie.

Prezes PiS przypomniał, że w ramach tarczy antyinflacyjnej rząd obniżył VAT do zera w przypadku między innymi gazu, podstawowych artykułów żywnościowych, czy nawozów sztucznych, do 5 procent VAT na energię elektryczną i cieplną oraz do 8 procent w przypadku paliwa. Ponadto obniżono także do minimum akcyzę na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy i energię elektryczną. ”Tu już przekraczamy nawet te europejskie rozwiązania” – dodał Jarosław Kaczyski.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przypomniał również o dopłatach, które rząd wprowadził na czas inflacji, m. in. do węgla i nawozów sztucznych. Pieniądze na dowolne cele, w tym wsparcie osób w trudnej sytuacji, otrzymują również samorządy.