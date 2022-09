W czasie wakacji spółka PKP Intercity przewiozła 18,3 miliona pasażerów. Jest to rekordowy wynik w historii przewoźnika. W ten sposób został pobity rekord sprzed trzech lat. W 2019 roku z pociągów przewoźnika skorzystało ponad 14 milionów podróżnych.

Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk powiedział, że spółka była przygotowana na wakacje, mimo wcześniejszej mobilizacji związanej z transportem uchodźców z Ukrainy.

Prezes zapowiedział również, że spółka będzie pracować nad poprawą punktualności. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, w drugim kwartale tego roku 68 procent pociągów należących do Intercity przyjechało na czas.

Jednym ze sposobów na poprawę tego wskaźnika ma być lepsza informacja pasażerska. Możliwe także, że w związku z coraz większą liczbą pasażerów, konieczne będzie uwzględnienie w rozkładzie jazdy dłuższego czasu postoju na dworcach. Według władz PKP Intercity, teraz w wielu przypadkach postój jest zbyt krótki i niedostosowany do liczby pasażerów, co generuje opóźnienia.

W ciągu ośmiu miesięcy tego roku z pociągów spółki skorzystało 38,6 miliona pasażerów. W porównaniu do 2019 roku, to o 18 procent więcej, a w porównaniu do 2021 roku, to wzrost o 78 procent.